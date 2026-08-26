Ryan Gosling utvikler en ny live-action-film basert på «Flintstones

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Det ser ut til at det er på tide å vende tilbake til Bedrock. Warner Bros. utvikler en ny live-action-film basert på «The Flintstones», med Ryan Gosling involvert bak kulissene.

I motsetning til de tidligere filmene vil ikke Fred Flintstone være hovedpersonen. I stedet vil historien dreie seg om en voksen Bamm-Bamm Rubble, sønnen til Barney og Betty Rubble. Det har allerede vært spekulasjoner om at Gosling selv kan komme til å spille rollen, selv om ingen rollebesetning er bekreftet ennå.

Dette vil være den tredje store live-action-filmen basert på Hanna-Barberas klassiske animerte serie, etter «The Flintstones» fra 1994 og «The Flintstones in Viva Rock Vegas» fra 2000.

Det er ikke kunngjort noen premieredato.