Ryan Goslings Star Wars-film utspiller seg 5-6 år etter The Rise of Skywalker

I den umiddelbare fremtiden ser det ganske lyst ut for Star Wars, ettersom vi snart har Andor sesong 2 å fordype oss i, men utover det er det fortsatt mye innhold som kommer, det meste av det nytt. Og ifølge Kathleen Kennedy vil mye av det foregå etter de ni første filmene.

I en samtale med Deadline snakket Kennedy om den kommende trilogien fra Simon Kinberg, bekreftet at den fortsatt er under arbeid og at Kinberg kommer til å skrive manus. "Vi er absolutt i full gang. Det har gått eksepsjonelt bra, og han er bokstavelig talt i gang med å skrive manus mens vi snakker. Vi får sannsynligvis se noe rundt juni," sa hun. "Simon, hvis du husker, gjorde han noe arbeid med oss for mange år siden med den animerte serien, som var en virkelig fantastisk samarbeidsopplevelse. Så ble han veldig, veldig opptatt med X-Men, og så ble han nylig tilgjengelig igjen, og han passet perfekt inn i denne bransjen. Vi er veldig spente på hvor det er på vei."

Hun snakket også om den kommende Star Wars-filmen til Shawn Levy, som blir den neste Star Wars-filmen som skal settes i produksjon etter The Mandalorian & Grogu. "Det er også i fremtiden. Alt er etter [den første] nieren. Shawns er en frittstående Star Wars-historie som vil finne sted etter [episode] ni, kanskje fem eller seks år frem i tid," forklarte Kennedy. "Og Mandalorian står virkelig på egne ben, for der har vi å gjøre med en helt annen æra i Den nye republikken. Vi har en annen utvikling på gang i det området også. Så det er det området vi fokuserer på akkurat nå, for med Mandalorian har vi åpenbart en ganske god følelse av hvor det bærer hen. Og med dette er det stort sett bare nye karakterer. Vi tar kanskje med noen av karakterene fra oppfølgersagaen, men det er stort sett nye karakterer."

Det vil fortsatt være prequel-prosjekter på gang, som James Mangolds kommende film, men det er verdt å merke seg at Kennedy virker mye mer realistisk når det gjelder hvilke prosjekter som kommer til utvikling, og sier at det er omtrent tre eller fire på dette stadiet.

Gir disse prosjektene deg nytt håp for Star Wars?