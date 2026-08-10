Ryan Hurst viser frem et glimt bak kulissene av sin Kratos, og det er langt bedre enn det offisielle bildet

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Som alltid når et elsket verk blir valgt ut til å bli filmatisert, begynner mange å uttrykke bekymringer og tvil om sluttproduktet og hvordan det vil behandle kildematerialet. Slike tvil var til stede da det ble bekreftet at Santa Monica Studios « God of War skulle bli en TV-serie på Prime Video, men det virket også som om det var mange fans som var spente på å se hva dette prosjektet til slutt ville by på.

Men så kom det første offisielle bildet, noe som førte til en enorm mengde kritikk da folk plukket fra hverandre kostymer og karakterdesign, kulisser og belysning – og i grunnen hver eneste del av dette første glimtet av serien. Ingenting av dette avskrekket Prime Video, og produksjonen av serien kom i full gang – inntil den ikke gjorde det lenger...

Hovedrolleinnehaveren Ryan Hurst, som skulle spille Kratos, pådro seg en skade under innspillingen, noe som på grunn av en langvarig restitusjonsprosess vil bety at han må gi fra seg rollen og la noen andre (kanskje Dave Bautista) overta rollen. Siden Hursts tid som Kratos nå er over, har han, ifølge Covered Geekly, tatt til sosiale medier for å dele et nytt glimt av sin Kratos, og dette speil-selfiet er langt, langt bedre enn det opprinnelige bildet som ble delt av strømmetjenesten, selv om det fortsatt er en del frustrasjon blant fans som bemerker at han «ser ut som en muskuløs fyr som driver med cosplay».

Hva synes du om dette siste bildet av Hurst som Kratos?