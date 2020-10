Ryan Reynolds bryter spillverdens regler i Free Guy-trailer

Du ser på Annonser

Jeg var ikke den eneste som endte opp med store forhåpninger da vi fikk den første traileren fra Ryan Reynolds Free Guy forrige desember. Når det nærmest er GTA V som film, bare at de datakontrollerte figurene plutselig innser at de er i et spill, høres det jo meget interessant ut. Skuffelsen var derfor ikke liten da filmen ble utsatt til desember på grunn av Covid-19, men i dag har vi fått to gode nyheter.

Den første er at vi har fått en ny morsom trailer fra Free Guy som forklarer enda litt mer om hva historien går ut på, og for det andre er planen fortsatt at filmen skal ha premiere den 11. desember.