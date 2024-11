Ryan Reynolds, Hugh Jackman og Shawn Levy slår seg sammen igjen

HQ

Trioen Ryan Reynolds, Hugh Jackman og Shawn Levy bidro til å håve inn godt over en milliard dollar på kino tidligere i år med Deadpool & Wolverine. Nå ønsker de å finne gull igjen når de slår seg sammen om en ny film.

Ifølge Variety er denne filmen ikke relatert til Marvel, og Reynolds skriver for øyeblikket filmen. "Jeg skriver en film for meg selv, Hugh [Jackman] og Shawn [Levy] som ikke er Marvel", sa Reynolds, og avslørte at han planlegger å bruke de neste 12 månedene på å skrive.

Reynolds har jobbet med Levy før, både på Free Guy og Adam Project, samt den tredje Deadpool-filmen. Reynolds kommer også snart til å jobbe med Jackman igjen, da han skal stå på scenen sammen med Wolverine på Jackmans kommende turné. Venner for alltid.