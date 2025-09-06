Ryan Reynolds: "Jeg har ikke satt min fot på Doomsday-settet"

HQ

Det vakte stor oppsikt da Ryan Reynolds lastet opp et bilde der han (eller rettere sagt Deadpool) hadde kladdet bokstaven "A" over Avengers-logoen. Siden da har det vært mer eller mindre tatt for gitt at Deadpool ville dukke opp i den kommende Avengers: Doomsday. Reynolds selv hadde imidlertid ikke kommentert det - før nå. På spørsmål fra Entertainment Weekly hevdet han at han ikke har blitt kontaktet om filmen.

Fans av Deadpool-filmene vet at Reynolds har sneket inn John Candy-referanser i alle filmene der han har spilt Merc with a Mouth. Han innrømmet imidlertid at han ikke har vært på settet til Doomsday for å snike inn noen slike nikk - enten eksplisitte eller subtile - til den avdøde skuespilleren. Selvfølgelig kan dette bare være en lekfull villedning, og Deadpool kan fortsatt finne veien inn i filmen.

"Det er fire som jeg har der inne. Jeg har selvfølgelig skrevet dem hjemme i pysjen, og ingen har sett dem, og jeg har heller ikke vært på settet. Men, ja, det er omtrent så langt jeg vil gå på den."

Hvorvidt dette er Reynolds som er hemmelighetsfull eller oppriktig sannferdig, er fortsatt uklart - men det ser ut til at Marvel-fansen må vente litt lenger på å få vite om Deadpools kaotiske energi vil kollidere med jordens mektigste helter.