Ryan Reynolds og Kenneth Branagh spiller hovedrollene i Apple TVs komedie «Mayday

Apple TV har tidligere utforsket den kalde krigen i serier som «For All Mankind» og den nyere spin-off-serien «Star City», men skal snart gjøre det igjen. Strømmetjenesten har presentert den første traileren for actionkomedien «Mayday», en film som handler om en nedskutt amerikansk jagerpilot og en tidligere KGB-agent som prøver å rømme fra Sovjetunionen og flykte til USA.

Filmen, kjent som «Mayday», er regissert av John Francis Daley og Jonathan Goldstein, og har Ryan Reynolds og Kenneth Branagh i hovedrollene som henholdsvis den amerikanske piloten og den tidligere KGB-agenten. Rollebesetningen forsterkes også av Marcin Doroncinski, Maria Baklova og David Morse, og premieren er relativt snart, nemlig 4. september på Apple TV.

En trailer for «Mayday» er også sluppet, og du kan se den nedenfor for å få en forsmak på hva som venter, sammen med den offisielle synopsisen.

«Når den dyktige amerikanske marinepiloten løytnant Troy «Assassin» Kelly blir sendt på et topphemmelig oppdrag inn på russisk territorium på høyden av den kalde krigen, går operasjonen i oppløsning, og han blir etterlatt bak fiendens linjer. Han blir oppdaget av Nikolai Ustinov, en brysk tidligere KGB-agent med en forkjærlighet for amerikansk kultur, og Troy tror han er ferdig – men kan et uventet samarbeid mellom de to føre til at Troy blir reddet og skape et bånd ingen av dem hadde forventet?»