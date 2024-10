Ryan Reynolds og Rob McElhenney eier nå et walisisk pilsnerbryggeri

HQ

Ryan Reynolds og Rob McElhenney har virkelig gjort underverker med sin investering i den walisiske fotballklubben Wrexham AFC. De to skuespillerne har bidratt til å ta det tidligere National League -laget fra nesten fullstendig kollaps til å bli et av de mer velkjente English Football League -lagene, og en toppkandidat på League One og en favoritt blant mange til å sikre opprykk igjen og potensielt være et Championship -lag neste år.

Reynolds og McElhenneys investering i Wrexham AFC har omfattet mer enn bare fotball, ettersom suksessen og TV-serien også har bidratt til å forbedre byen rundt, noe de tydeligvis er interessert i å fortsette med, ettersom paret nå har sikret seg eierskap i et lokalt pilsnerbryggeri.

Wrexham Lager Beer Co. LtdDe to har investert i det "eldste pilsnerbryggeriet som fortsatt eksisterer i Storbritannia", som har laget sprit i Wales siden 1882, og de er nå å anse som medeiere.

Avtalen er interessant, ettersom den delvis håndteres av Red Dragons Ventures, som er et selskap dannet av Reynolds og McElhenney, og delvis av Allyn-familien fra New York, der sistnevnte krever en liten eierandel i Wrexham AFC som takk for at de er med på å støtte pilsnerbryggeriet.

McElhenney og Reynolds uttalte følgende om beslutningen om å gå inn i walisisk pilsnerbrygging "Forbindelsen mellom klubb og lokalsamfunn, komplikasjonene ved offsideregelen og det sporadiske behovet for øl - spesielt etter finansmøter. Wrexham Lager har en 140 år gammel oppskrift og en sagnomsust historie, og vi gleder oss til å være med på å skrive det neste kapittelet."

Vi kan utvilsomt forvente at dette partnerskapet vil føre til at Wrexham Lager vil bli tilbudt på Racecourse stadion og på den nærliggende The Turf club pub.

