Ryan Reynolds om sin fremtid i Marvel Cinematic Universe: «Det kommer til slutt til å bli en ny Deadpool

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Traileren tilThe Avengers: Doomsday» kom nylig ut og tegnet et bilde av en katastrofal og storstilt innsats fra hele ensemblet, som uten tvil vil omforme Marvel Cinematic Universe på uoverskuelige måter. Men én karakter som manglet i traileren var Deadpool. Etter å ha forårsaket kaos på tvers av tidslinjene i « Deadpool & Wolverine i 2024, har «Merc with a Mouth» forsvunnet fra Marvel-universet – selv om dette ikke er ment å være permanent.

Under Fanatics Fest, som dokumentert av Hobby Nonsense, gikk Ryan Reynolds på scenen for å klart og tydelig bekrefte at Deadpool til slutt vil komme tilbake, og at MCU ennå ikke er ferdig med den grovmunne antihelten.

«Det er noen virkelig dype kutt som jeg synes mangler i filmene. Jeg tror det er noen dype kutt fra noen av tegneseriene... Det er ting på gang. Det vil til slutt komme en ny Deadpool.»

Så der har vi det! Det store spørsmålet er om han igjen vil få selskap på skjermen av Hugh Jackmans Wolverine for tredje gang etter «X-Men Origins: Wolverine» og « Deadpool & Wolverine ...