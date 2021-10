Ryan Reynolds tar en pause fra filmer

HQ

Free Guy, Hitman's Wife's Bodyguard, 6 Underground, The Croods: A New Age, Pokémon Detective Pikachu og Deadpool 2 er bare noe av det Ryan Reynolds har gitt oss de siste tre årene, så det må være lov å si at den canadiske sjarmøren har vært travelt opptatt. Derfor bør vel ikke hans nyeste annonsering komme som et sjokk selv om slikt sjeldent sies offentlig.

Reynolds skriver nemlig på Instagram at han akkurat er ferdig med sine scener i Apple sin Spirited-film, og derfor tar seg en sabbat, bedre kjent som en pause for de som ikke er godt kjent med jødedommen, fra å lage filmer. Hvor lang denne "ferien" blir sier han ikke, men de av oss som liker han ganske godt trenger ikke å gråte siden Red Notice og The Adam Project blir å finne på kinoer i mellomtiden.