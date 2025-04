Ryan Reynolds' Wrexham kan vende tilbake til andredivisjon for første gang på flere tiår denne helgen

HQ

Wrexham A.F.C., den walisiske fotballklubben, verdens tredje eldste, som ble kjøpt av skuespillerne Rob McElhenney og Ryan Reynolds i 2020, nærmer seg opprykk til Championship, den andre divisjonen i engelsk fotball. Da Hollywood-skuespillerne kjøpte klubben, lå den i femte divisjon. Nå, etter flere opprykk på rad, er de i tredjedivisjon, EFL League One, og fra og med i morgen kan de kanskje offisielt bli et Championship-lag, for første gang siden 1982.

Wrexham ligger på andreplass på League One, langt bak Birmingham City, i tett konkurranse med Wycome Wanderers og Charlton Athletic. Det gjenstår bare to kamper for Wrexham: Hvis de klarer å vinne begge, vil de sikre opprykket til det nest øverste nivået.

Det kan imidlertid skje enda tidligere, i morgen lørdag 26. april. Først må Leyton Orient vinne eller spille uavgjort mot Wycombe Wanderers lørdag kl. 13:30 BST. Hvis de gjør det, må Wrexham tape senere samme lørdag (17:30 BST). Det vil gi dem nok innflytelse mot Wycombe, minst 4 poeng, til å sikre andreplassen i League One.

Selv om Wrexham ikke skulle ende på andreplass i ligaen (de to beste lagene rykker automatisk opp), vil de fortsatt ha en ny sjanse i sluttspillet, mellom lagene som er rangert som nummer seks til tre, som består av to semifinaler og en finale 25. mai på Wembley.