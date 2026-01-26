Ryanair åpner for å bruke Starlink i fremtiden til tross for Musk-feiden

HQ

Ryanair har sagt at de kan vurdere å bruke Elon Musks Starlink-satellittinternett på flyene sine i fremtiden, til tross for en nylig offentlig feide mellom flyselskapets administrerende direktør og milliardærens teknologigründer.

Flyselskapets finansdirektør, Neil Sorahan, sa at Ryanair til syvende og sist ville velge "den som er best, når teknologien og prisen er riktig" når det gjelder wifi om bord. Kommentarene hans kommer etter en opphetet nettdebatt mellom Ryanair-sjef Michael O'Leary og Musk om hvorvidt lavprisselskapet bør følge rivaler som Lufthansa og British Airways i å installere Starlink-teknologi.

Ryanair // Shutterstock

O'Leary avviste ideen i forrige uke, og hevdet at å legge til antenner ville skape ekstra drivstoffmotstand og øke kostnadene betydelig. Musk svarte på X-plattformen sin og kalte den vurderingen feil, noe som utløste en ordveksling der begge mennene utvekslet fornærmelser. Sorahan beskrev senere krangelen som "god moro" og sa at det hadde ført til økt trafikk til Ryanairs nettsted.

O'Leary har hevdet at kontroversen bidro til å øke bookinger med mellom 2 % og 3 %, etter at flyselskapet lanserte en ironisk kampanje som gjorde narr av Musk. Til tross for oppmerksomheten sa Sorahan at wifi om bord fortsatt var et fjernt perspektiv, med henvisning til drivstoffkostnader og tvil om hvorvidt passasjerer på Ryanairs kortdistanseruter ville være villige til å betale for tjenesten.

Kommentarene kom samtidig som Ryanair oppjusterte sine prognoser for antall passasjerer, priser og fortjeneste. Flyselskapet forventer nå å frakte 216 millioner passasjerer innen mars 2027 og sa at gjennomsnittsprisene i år vil stige med opptil 8 %. Selv om overskuddet i tredje kvartal falt, opprettholdt Ryanair sine sterke forventninger til helårsresultatet og sa at flyleveransene fra Boeing gikk jevnere enn for ett år siden.