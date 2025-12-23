Ryanair får bot på 256 millioner euro for å blokkere billettselgere på nettet

HQ

Italias konkurransemyndighet har ilagt Ryanair en bot på €256 millioner for å ha misbrukt sin markedsmakt ved å begrense billettsalget gjennom nettreisebyråer og tvinge kundene til å kjøpe direkte fra selskapets nettside.

Myndighetene sa at flyselskapet brukte tekniske barrierer mellom 2023 og 2025 for å blokkere eller forstyrre bestillinger som ble gjort via tredjepartsplattformer, noe som svekket konkurransen og gjorde det vanskeligere for agenter å selge Ryanair-flyreiser sammen med andre flyselskaper eller reisetjenester.

Om tiltakene:

Tilsynet sa at Ryanair innførte tiltak som blokkering av betalinger, sletting av byråkontoer og krav om ansiktsgjenkjenningskontroller for kunder som bestilte gjennom reisebyråer, og hevdet at det var av sikkerhetsgrunner.

Ryanair sa at de vil anke dommen og kalte den juridisk feilaktig. Administrerende direktør Michael O'Leary hevdet at direkte salg gjør det mulig for flyselskapet å tilby lavere priser, og beskyldte reisebyråene for å legge til skjulte avgifter. Til tross for tvisten og et midlertidig fall i billettsalget er Ryanair fortsatt Europas største flyselskap og et av de mest verdifulle i verden.

Michael O'Leary:

"(O'Leary sa at det var) en fornærmelse mot forbrukerbeskyttelse og konkurranselovgivning."

"Internett og nettstedet ryanair.com har gjort det mulig for Ryanair å distribuere direkte til forbrukerne, og Ryanair har gitt disse kostnadsbesparelsene på 20 % videre i form av de laveste flyprisene i Italia og Europa. Ryanair ser frem til å lykkes med å få omgjort denne juridisk feilaktige avgjørelsen og den absurde boten på 256 millioner euro i retten."