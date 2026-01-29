Ryanair har som mål å tilby gratis wi-fi om bord innen fem år

HQ

Ryanair forventer å rulle ut gratis Wi-Fi i hele flåten i løpet av de neste tre til fem årene, når teknologien for flytilkobling blir mer effektiv, sa administrerende direktør Michael O'Leary onsdag.

Flyselskapet er fortsatt i diskusjoner med leverandører som Starlink, Amazon Web Services og Vodafone, til tross for en nylig offentlig utveksling mellom O'Leary og Elon Musk. O'Leary har utelukket å installere dagens generasjons systemer med den begrunnelsen at eksterne Wi-Fi-antenner skaper ekstra luftmotstand og vil koste flyselskapet rundt 200 millioner dollar i året i ekstra drivstofforbruk.

Ifølge O'Leary er den største uenigheten med leverandørene antagelsen om at passasjerene vil være villige til å betale for Wi-Fi, noe Ryanair ikke tror på. Han sa at fremtidig design kan integrere antenner i flyets struktur, for eksempel i nesekeglen eller bagasjerommet, noe som eliminerer drivstoffulempene og gjør gratis Wi-Fi levedyktig.

O'Leary oppfordret også europeiske myndigheter til å finansiere mottiltak mot droneangrep som har forstyrret flyvninger i hele regionen, og argumenterte for at luftromssikkerhet bør behandles som et forsvarsspørsmål snarere enn en utgift for flyselskapene. Og Wi-Fi: 3-5 år. Vi må vente og se når teknologien (og økonomien) er på plass for at Ryanair skal kunne tilby gratis tilkobling i hele sitt nettverk.