Ryanair setter ny månedsrekord med 21,2 millioner passasjerer

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I mange år har det irske flyselskapet Ryanair vært det ledende lavprisflyselskapet i Europa, og har stadig funnet på nye måter å spare penger på, noe som igjen gir billigere flybilletter. Selv om flere selskaper har prøvd å kopiere modellen deres, fortsetter de å vokse, og Flygtorget melder nå at en ny milepæl er nådd.

I forrige måned fraktet de 21,2 millioner passasjerer, flere enn noe annet flyselskap, og slo dermed rekorden fra august 2025. Ryanair har også en fenomenal evne til å fylle setene, med en beleggingsgrad på 95 prosent.

Det er ingenting som tyder på at denne suksessen vil avta med det første; tvert imot har Ryanair bestilt 300 Boeing 737 MAX 10 (den eneste modellen selskapet bruker for å holde kostnadene nede), og det virker sannsynlig at denne nye rekorden vil bli slått igjen i en ikke altfor fjern fremtid.