Ryanair-sjefen ber om forbud mot morgendrinker på flyplasser

En gutteferie kan starte på flyplassens Wetherspoons. En utdrikningslag trenger en tidlig start på en fest som ender i et annet land. Tradisjonen med å ta en drink på flyplassen er en tradisjon mange deler, men det er ikke alltid det er den klokeste beslutningen. Ryanair-sjef Michael O'Leary mener at drikking på flyplassen fører til dårlig oppførsel på flyvningene, og krever et forbud mot å drikke på flyplassen tidlig om morgenen.

Til The Times sier O'Leary "Jeg forstår ikke hvorfor noen i flyplassbarene serverer folk klokken fem eller seks om morgenen. Hvem har behov for å drikke øl på den tiden?"

I Storbritannia følger ikke flyplassbarer de samme restriksjonene som andre etablissementer som selger alkohol. O'Leary mener at disse reglene, som hindrer alkoholservering til senere på morgenen, også bør gjelde for flyplassbarer. Han kommenterte ikke om han ville begrense skjenketiden på flyreiser.

"Vi er rimelig ansvarlige, men de som ikke er ansvarlige, de som tjener penger på det, er flyplassene som har disse barene åpne klokken fem eller seks om morgenen, og under forsinkelser sender de gjerne disse menneskene så mye alkohol de vil, fordi de vet at de kommer til å eksportere problemet til flyselskapene," fortsatte O'Leary.

Ryanair kunngjorde i januar 2025 at de ville gå til sak mot forstyrrende passasjerer for å få dekket tap når en flyvning ble omdirigert. Det er i dag ulovlig å være beruset på et fly i Storbritannia, og lovbrytere kan bli ilagt en bot på opptil 5000 pund og risikere opptil to års fengsel.