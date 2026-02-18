Ryanair tillater dobbelt statsborgerskap på britiske flyvninger til tross for utløpte pass: En midlertidig livline

HQ

Ryanair har sagt at britiske statsborgere med dobbelt statsborgerskap kan gå om bord på flyvninger til Storbritannia selv om det britiske passet deres er utløpt, noe som er en lettelse for dem som er bekymret for de nye innvandringsreglene som trer i kraft neste uke. Flyselskapet bekrefter at bevis på britisk statsborgerskap (inkludert utløpt pass eller sertifikat) vil bli akseptert, med bekreftelse fra britiske myndigheter om nødvendig.

Avklaringen kommer samtidig som tusenvis av personer med dobbelt statsborgerskap i Europa står overfor usikkerhet rundt et nytt krav om å fremvise et britisk pass eller et kostbart rettighetsbevis, et tiltak som har ført til krav om en overgangsperiode for å unngå reiseforstyrrelser. Reiseorganisasjonen ABTA har påpekt forvirringen og oppfordret myndighetene til å gi tydelig veiledning til reisende i løpet av de kommende ukene, så følg med for ytterligere oppdateringer...