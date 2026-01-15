Ryanair vil ikke ha Starlink-internett om bord på flyene sine fordi "det kommer med en drivstoffstraff på 2 %"

HQ

Ryanair har utelukket å installere Elon Musks Starlink-satellittinternett på flyene sine, og sier at teknologien vil øke drivstoffkostnadene uten å levere nok verdi til passasjerene på kortdistanseruter.

Michael O'Leary, administrerende direktør i lavprisflyselskapet, sa at antennen som kreves for Starlink, ville skape ekstra luftmotstand og vekt, noe som ville føre til en estimert drivstoffstraff på 2 %. For et flyselskap som er bygget opp rundt det å holde kostnadene så lave som mulig, er dette ikke en fornuftig avveining, sa han.

Beslutningen skiller Ryanair fra noen av konkurrentene. Lufthansa kunngjorde nylig at de vil utstyre fly med Starlink, mens SAS også har tatt i bruk systemet, med henvisning til lavere luftmotstand sammenlignet med konkurrerende tilkoblingsmuligheter om bord.

Ryanairs administrerende direktør Michael O'Leary:

"Når du må sette antennen på flykroppen, koster det 2 % drivstoff på grunn av vekt og luftmotstand. Vi tror ikke passasjerene våre er villige til å betale for WiFi på en gjennomsnittlig flytur på én time."