Ryder Cup begynner i dag: dette er de 12 beste golfspillerne i USA og de 12 beste i Europa

HQ

Ryder Cup begynner i dag. I løpet av helgen vil en av de mest prestisjefylte golfturneringene i verden utspille seg på Bethpage Black i New York, og Team Europe vil prøve å forsvare tittelen de vant i 2023. Det blir imidlertid ikke lett, ettersom lokale tilskuere vanligvis favoriserer hjemmelaget, og i det siste mer enn noen gang: De fem siste utgavene av Ryder Cup (som arrangeres annethvert år, vekselvis i USA og Europa) har blitt vunnet av hjemmelaget.

Det er imidlertid en økende tendens: Team Europa blir stadig bedre. Av de siste 14 utgavene har Team Europe vunnet 10 av dem, noe som har snudd trenden (i cupens globale historie har Team USA vunnet 27 titler, og Team Europe 15).

Ifølge EFE skal publikum i New York være spesielt høylytte, selv om engelske Luke Donald, kaptein for Team Europe, antydet at lokale fans kan komme til å vende seg mot sine egne golfere hvis de ikke presterer på høyeste nivå, etter betalingsstriden (for første gang vil amerikanske golfere tjene 200 000 dollar i stipend, i en konkurranse som tradisjonelt ikke har hatt noen premiepenger, eller bare veldedighetspenger).

Golfspillere stiller opp for Team Europe og Team World i Ryder Cup 2025

Hvert av de to lagene har 12 golfspillere, pluss en kaptein som bestemmer gruppene og rekkefølgen på spillet. De er vanligvis noen av de best rangerte spillerne i verden, selv om denne konkurransen ikke påvirker den individuelle rangeringen.

Lag Europa



Lagkaptein Luke Donald



Rory McIlroy



Jon Rahm



Tommy Fleetwood



Ludvig Åberg



Viktor Hovland



Tyrrell Hatton



Matt Fitzpatrick



Robert MacIntyre



Justin Rose



Shane Lowry



Harris English



Sepp Strake



Rasmus Højgaard



Team USA



Kaptein Keegan Bradley



Scottie Scheffler



Bryson DeChambeau



Xander Schauffele



Patrick Cantlay



Justin Thomas



Russell Henley



Cameron Young



Ben Griffin



Colin Morikawa



JJ Spaun



Sam Burns



Hvordan fungerer Ryder Cup

De 28 golfkampene spilles mellom fredag og søndag, mellom Team USA og Team Europa. De to første dagene spilles det parvis, med fire daglige matcher i fourball-format og fire i foursomes.

På søndag spilles det tolv kamper i matchspill. De konkurrerer hull for hull, og vinneren av hver match får et poeng, i stedet for å legge sammen de totale slagene som er tatt i løpet av en runde (slagspill), som er det vanlige formatet i golfturneringer.

Det første laget som vinner 14,5 poeng, vinner Ryder Cup. Det halve poenget skyldes at ved uavgjort beholder vinneren av den forrige utgaven, i dette tilfellet Europa, tittelen.