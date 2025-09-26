Ryder Cup begynner i dag: dette er de 12 beste golfspillerne i USA og de 12 beste i Europa
Rahm og McIlroy, de beste våpnene Europa har for å forsvare Ryder Cup-tittelen mot Scheffler
Ryder Cup begynner i dag. I løpet av helgen vil en av de mest prestisjefylte golfturneringene i verden utspille seg på Bethpage Black i New York, og Team Europe vil prøve å forsvare tittelen de vant i 2023. Det blir imidlertid ikke lett, ettersom lokale tilskuere vanligvis favoriserer hjemmelaget, og i det siste mer enn noen gang: De fem siste utgavene av Ryder Cup (som arrangeres annethvert år, vekselvis i USA og Europa) har blitt vunnet av hjemmelaget.
Det er imidlertid en økende tendens: Team Europa blir stadig bedre. Av de siste 14 utgavene har Team Europe vunnet 10 av dem, noe som har snudd trenden (i cupens globale historie har Team USA vunnet 27 titler, og Team Europe 15).
Ifølge EFE skal publikum i New York være spesielt høylytte, selv om engelske Luke Donald, kaptein for Team Europe, antydet at lokale fans kan komme til å vende seg mot sine egne golfere hvis de ikke presterer på høyeste nivå, etter betalingsstriden (for første gang vil amerikanske golfere tjene 200 000 dollar i stipend, i en konkurranse som tradisjonelt ikke har hatt noen premiepenger, eller bare veldedighetspenger).
Golfspillere stiller opp for Team Europe og Team World i Ryder Cup 2025
Hvert av de to lagene har 12 golfspillere, pluss en kaptein som bestemmer gruppene og rekkefølgen på spillet. De er vanligvis noen av de best rangerte spillerne i verden, selv om denne konkurransen ikke påvirker den individuelle rangeringen.
Lag Europa
- Lagkaptein Luke Donald
- Rory McIlroy
- Jon Rahm
- Tommy Fleetwood
- Ludvig Åberg
- Viktor Hovland
- Tyrrell Hatton
- Matt Fitzpatrick
- Robert MacIntyre
- Justin Rose
- Shane Lowry
- Harris English
- Sepp Strake
- Rasmus Højgaard
Team USA
- Kaptein Keegan Bradley
- Scottie Scheffler
- Bryson DeChambeau
- Xander Schauffele
- Patrick Cantlay
- Justin Thomas
- Russell Henley
- Cameron Young
- Ben Griffin
- Colin Morikawa
- JJ Spaun
- Sam Burns
Hvordan fungerer Ryder Cup
De 28 golfkampene spilles mellom fredag og søndag, mellom Team USA og Team Europa. De to første dagene spilles det parvis, med fire daglige matcher i fourball-format og fire i foursomes.
På søndag spilles det tolv kamper i matchspill. De konkurrerer hull for hull, og vinneren av hver match får et poeng, i stedet for å legge sammen de totale slagene som er tatt i løpet av en runde (slagspill), som er det vanlige formatet i golfturneringer.
Det første laget som vinner 14,5 poeng, vinner Ryder Cup. Det halve poenget skyldes at ved uavgjort beholder vinneren av den forrige utgaven, i dette tilfellet Europa, tittelen.