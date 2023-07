Rykte: A Plague Tale 3 kan være i en tidlig utviklingsfase

A Plague Tale: Requiem kom ut i oktober i fjor, og siden da har vi ikke hørt noe nytt om mulig innhold etter utgivelsen for fortsettelsen av historien om søsknene De Rune, Hugo og Amicia. Men grunnen kan være at studioet tok seg god tid før de begynte å tenke på neste del.

HQ

Asobo Studios LinkedIn-side har oppdatert listen over ledige stillinger, og selv om de fleste av dem er rettet mot teamet som støtter og utvider Microsoft Flight Simulator, er det flere seniorstillinger for Plague Team. Disse inkluderer en senior spilldesigner, en visuell effektkunstner og en senior animatør. I stillingsbeskrivelsen til spilldesigneren er en av hovedoppgavene å "delta i de ulike idémyldringsfasene i begynnelsen av prosjektet" og "være ansvarlig for et sett med designtemaer som du må forestille deg, konseptualisere, presentere og implementere gjennom hele produksjonen".

Disse notatene tyder på at en hypotetisk A Plague Tale 3 kan være på trappene, men verken Microsoft eller Asobo Studio har gitt noen ytterligere hint eller indikasjoner, så hvis det stemmer, er det fortsatt flere år til en offisiell kunngjøring.

Vil du se A Plague Tale 3?