Rykte: A24 planlegger en nyinnspilling av Bloodsport

BloodsportMen kanskje verdens beste film, i hvert fall hvis du var en gutt på rundt sju år da den ble laget, kan få en nyinnspilling. Hvis ryktene fra The Insneider stemmer, og det ser ut til at ingen ringere enn A24 jakter på rettighetene, er det noe som vekker mye nysgjerrighet. For hvordan gjør man egentlig en nyinnspilling av den blodige kultklassikeren i den moderne, kunstneriske stilen som A24 har blitt kjent for?

For de av dere som kanskje ikke vet det, kan det nevnes at den originale filmen utspilte seg i Hong Kong, hvor vi fulgte Frank Dux, en amerikansk soldat, og hans eskapader i en hemmelig og brutal kampsportkonkurranse. Det er også verdt å merke seg at dette ikke er første gang det er gjort forsøk på å gjenopplive Bloodsport, og prosjekter ledet av både Phillip Noyce og James McTeigue har tidligere forsøkt å materialisere seg uten å lykkes.

Forhåpentligvis betyr A24s engasjement at det blir annerledes denne gangen, og planen sies å være å skape en seriøs og voldelig skildring av hendelsene fra originalfilmen, noe som kan konkurrere med den virkelige UFC og dens intensitet.

