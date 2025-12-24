Rykte: Activision Blizzard vil lansere det første Call of Duty til Switch "om noen måneder"

HQ

Som du kanskje husker, lovet Microsoft å gi ut Call of Duty ikke bare på PlayStation, men også på andre plattformer hvis de kunne fullføre kjøpet av Activision Blizzard. Nintendo var en av plattformene som ble nevnt spesifikt, men så langt har ingenting skjedd.

Det betyr imidlertid ikke at Microsoft har glemt løftet sitt, og skal vi tro Windows Central-redaktør Jez Corden (som har en god merittliste for innsideinformasjon), er premieren bare måneder unna. Han skriver på sosiale medier at Call of Duty for Switch er "på vei og treffer milepæler", og at versjonen er "nesten ferdig og lanseres om noen måneder."

Det er imidlertid uklart hvilket Call of Duty han refererer til. Det kan være en tidligere del i serien, en samling av noe slag, eller Call of Duty: Black Ops 7. Den kanskje mest sannsynlige kandidaten ville være deres live service-tittel Call of Duty: Warzone. Hvis Corden har rett, bør vi finne ut mer snart - hvorfor ikke på Microsofts arrangement i slutten av januar?