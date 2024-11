Rykte: Age of Empires II: Definitive Edition kommer til PlayStation

HQ

Microsofts administrerende direktør Satya Nadella uttalte under selskapets nyeste kvartalsrapport at fokuset på å gi ut spill for flere formater (hovedsakelig PlayStation og Switch) ville fortsette i fremtiden, men han la også til at de også trenger eksklusive spill.

Nå har vi kanskje en anelse om hvilken Xbox Game Studios-tittel vi kan se frem til for Sonys konsoll neste gang. Via Reddit har vi blitt gjort oppmerksom på at Age of Empires II: Definitive Edition -brukerne The Finrod Felegund og TheHobbalution har PlayStation-logoer ved siden av navnene sine, og at disse er autentiske.

Vi husker at den troverdige The Verge-redaktøren Tom Warren i sommer antydet at Age of Empires II: Definitive Edition ville være på vei til Sonys konsoll - og det er nå indikasjoner på at dette er sant.

Er dette noe du håper på selv? Hvis du vil vite mer om Age of Empires II: Definitive Edition, anbefaler vi vår anmeldelse.