Rykte: Alle Resident Evil-remakes kommer til Switch 2

HQ

Siden Switch 2 har betydelig bedre ytelse enn forgjengeren, har moderne klassikere som tidligere manglet i Nintendos format, begynt å bli utgitt i raskt tempo, og i ekte versjoner i stedet for skyløsninger.

Capcom ser ut til å ha stor tro på konsollen, og Resident Evil Requiem er på vei, som i tillegg til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X også kommer til Switch 2. Videre går det utbredte rykter om at Monster Hunter: Wilds også er i arbeid for konsollen.

Ifølge den ofte treffsikre innsideren og lekkasjeren NateTheHate er det imidlertid enda mer underholdning på vei fra Capcom. Han mener nå at vi også kan se frem til hele nyinnspillingspakken for Switch 2, det vil si Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 4 - som han tror alle vil bli utgitt i år. Så det ser ut som det kommer til å bli et virkelig skummelt år for Nintendo-fans.

Hvis informasjonen stemmer, kan vi med rimelighet anta at fremtidige spill i serien også vil bli utgitt på Switch 2, så la oss virkelig håpe at NateTheHate har rett denne gangen også.