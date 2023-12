Rykte: Apple og Paramount vil slå sammen strømmetjenestene sine

HQ

Det har vært et år med mange prøvelser for strømmetjenestene, og de fleste av dem fortsetter å kjempe i stadig sterkere motvind. Konkurransen er knallhard, og priskrigen raser. Kanskje det da er en god idé å slå seg sammen, noe det nå ryktes at Apple og Paramount ønsker å gjøre.

Dette fremgår av en ny rapport fra Wall Street Journal, som beskriver hvordan økte priser har ført til at abonnenter har forlatt de to plattformene, noe Apple og Paramount nå håper å demme opp for ved å tilby de to tjenestene i én pakke.

"Diskusjonene mellom Apple og Paramount kommer på et tidspunkt da de fleste underholdningsgigantene er under konkurransepress. De har hevet prisene kraftig de siste månedene i et forsøk på å gjøre strømmevirksomhetene sine lønnsomme, men har på sin side opplevd økende kundefrafall."

Sammenslåing av tjenester er en taktikk som Netflix og HBO allerede tester på hjemmemarkedet via Verizon, og Warner skal også være interessert i en lignende løsning. Som selskapets administrerende direktør Davis Zaslav nylig fortalte.

Kort sagt er strømming i ferd med å bli mer og mer som 80- og 90-tallets kabel-TV-pakker, og hvordan hele denne strømmekrigen vil ende gjenstår å se.

Hvordan ser du på strømmemarkedet slik det er i dag? Er det fornuftig å pakke sammen flere ulike tjenester?