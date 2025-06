Rykte: Apple skal utvikle sin egen "dedikerte spillapp"

HQ

Apple vasser i vannet med spillstartere, ser det ut til. I nær fremtid forventes det at teknologigiganten vil kunngjøre sin egen "dedikerte spillapp", som vil avvike fra Apple App Store.

Ifølge Bloomberg planlegger Apple å lansere en app som vil fungere som en startpakke, i tillegg til å gi spillerne tilgang til prestasjoner i spillet, topplister og andre aktiviteter. Mac-versjonen av appen vil tilsynelatende også kunne finne spill som er installert utenfor App Store.

Selv om dette kan gi Mac-spillere et nytt alternativ for hvordan de organiserer og lanserer spillene sine, virker det usannsynlig at Apple vil kunne konkurrere med Steam eller Epic Games Store med sin nye lanseringstjeneste.

Men etter hvert som Apple fortsetter sin satsing på spill, vil vi kanskje snart spise ordene våre. Hva tror du om dette?

