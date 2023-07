Rykte: Aquaman and the Lost Kingdom fjerner Batman etter flere reshoots

For tre måneder siden kunngjorde Warner Bros. Discovery at premieren på Aquaman and the Lost Kingdom hadde blitt fremskyndet. Det viser seg at det ikke betyr at alt har gått på skinner siden hovedfotograferingen ble avsluttet i januar 2022.

The Hollywood Reporter hevder at Aquaman and the Lost Kingdom nylig avsluttet sin tredje runde med omopptak etter at den andre runden førte til enda dårligere anmeldelser fra testseere. Det er ikke klart hva problemene var, men én person hevdet at historiens klarhet var et av dem. Dette er heller ikke den eneste endringen.

Kildene sier også at Batman ikke er med i den nyeste redigeringen av filmen. Den opprinnelige planen var at Michael Keatons versjon av karakteren skulle være med, men han ble erstattet med Ben Affleck i rollen i fjor. Så ble Aquaman and the Lost Kingdom utsatt igjen, noe som betydde at den ville debutere etter The Flash, noe som satte spørsmålstegn ved Afflecks opptreden. Kombiner dette med kildene som hevder at DC-sjefene James Gunn og Peter Safran ikke liker tanken på å hentyde til et filmunivers som vi vet ikke vil fortsette, så er det forståelig hvorfor vi mest sannsynlig ikke får se Keaton eller Afflecks Batman i Aquaman and the Lost Kingdom. Uansett vil tiden vise om alle gode ting er tre for Jason Momoas andre frittstående film som Arthur Curry.