Rykte: Arsenal nærmer seg en avtale med den spanske midtbanespilleren Martín Zubimendi

Martín Zubimendi, 25 år gammel spansk midtbanespiller fra Real Sociedad, spilte en stor rolle i Spanias seier i EM 2024 i fjor sommer, og mange klubber viste interesse for ham, spesielt fra England, som Manchester City og Liverpool, samt i mindre grad FC Barcelona og Real Madrid. Zubimendi har spilt hele sitt liv i den baskiske klubben Real Sociedad, og har kontrakt til 2027. Det ser imidlertid ut til at han har valgt å signere for en ny klubb, og det er ingen av dem.

Ifølge Daily Mail har Zubimendi valgt Arsenal. "The Gunners" har gått med på å betale hans utkjøpsklausul på 60 millioner euro, men Zubimendi vil bli med til sommeren, for neste sesong: Real Sociedad insisterte på å beholde ham ut sesongen, men kilder sier at "avtalen er så godt som i boks".

Zubimendi blir dermed en del av Mikel Merino, som signerte for Arsenal for mindre enn seks måneder siden, også han fra Real Sociedad. Arsenals manager, Mikel Arteta, har også spilt for Real Sociedad, og begge er fra San Sebastián, en by i Baskerland.

Overgangen kommer samtidig som Arsenal er på jakt etter en ny spiss, en topp prioritet i januar etter at Gabriel Jesus ble skadet forrige søndag, da Arsenal tapte mot Manchester United i FA-cupen. Zubimendis signering kan bety at Arsenal ikke vil fornye kontraktene til de andre midtbanespillerne Jorginho og Thomas Partey, som går ut i juni.