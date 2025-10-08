Rykte: Assassin's Creed 2027 ble kansellert fordi det hadde en mørkhudet hovedperson og var for politisk

HQ

For tre år siden annonserte Ubiosoft en rekke Assassin's Creed-spill og deres planer for seriens fremtid. Spillet med kodenavnet Project Red ble utgitt tidligere i år som Assassin's Creed Shadows, og Assassin's Creed Codename Hexe forventes å bli lansert i 2026. Men hva med 2027? Vel, det ser ut til at vi kanskje ikke får en stor mainline-oppføring da, og det høres ut som om årsakene til det er ganske uvanlige og kontroversielle.

Stephen Totilo og Tom Henderson, begge veldig pålitelige journalister, har snakket med kilder hos Ubisoft som hevder at Assassin's Creed-spillet som skulle lanseres i 2027 har blitt kansellert. "Greit nok. Kanskje Ubisoft bare ikke syntes det virket morsomt eller bra nok", sier du? Ikke akkurat.

Assassin's Creed 2027 skulle nemlig utspille seg etter den amerikanske borgerkrigen. Rundt 1860- og 1870-tallet for å være nøyaktig, og ha en svart, tidligere slave, som hovedperson. Vedkommende skulle blant annet endte opp med å konfrontere Ku Klux Klan i sørstatene.

For å sitere en av Totillos kilder:

"For politisk i et land som er for ustabilt, for å gjøre det kort."

Den lengre versjonen: Tre kilder fortalte Totilo at de hørte at Ubisoft hadde to hovedgrunner til å kansellere Assassin's Creed 2027 :

1) Nettreaksjonene som oppsto rundt det å ha Yasuke, en historisk inspirert svart samurai, som en av hovedpersonene i Assassin's Creed Shadows.

2) Bekymringer for at det politiske klimaet i USA ble stadig mer anspent.

Ikke akkurat vanlige grunner til å kansellere et spill, men visse deler av internettets reaksjoner på spill som Assassin's Creed Shadows, Dragon Age: The Veilguard og The Last of Us: Part II gjør det til en viss grad forståelig at et spillselskap under stadig tøffere press bestemte seg for å ta det sikre valget.

Hva synes du om at spill kanselleres av slike grunner, og kunne du tenke deg å se et Assassin's Creed som utspiller seg på midten av 1800-tallet?