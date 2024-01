Rykte: Assassin's Creed Codename Red avsløres i mai

HQ

Har det noen gang vært et Assassin's Creed-spill som har vært mer etterlengtet enn Assassin's Creed Codename Red? Siden serien eksploderte, føles det som om fansen bare har bedt om én setting, og det er det føydale Japan.

Nå er tiden snart inne. Det sier i hvert fall @BunnyTheVillain på X/Twitter, som i et innlegg nylig skrev at spillet skal lanseres globalt i mai, med gameplay i juli før utgivelsen i november.

Det har tidligere blitt antydet at spillet skulle lanseres i 2024, så det virker mulig at BunnyTheVillain er ganske nøyaktig her. De er også en del av Ubisofts Creators Program, så de er ikke bare en tilfeldig bruker av sosiale medier som legger ut sin drømmetidslinje for utgivelsen. Likevel er det best å holde saltbøssene fremme når noe uoffisielt kommer ut på denne måten, spesielt med tanke på at det er lenge til mai.

Når tror du Assassin's Creed Codename Red kommer ut?