Rykte: Assassin's Creed Codename Red skal ha en "moderne" historie som utspiller seg på 2090-tallet.

HQ

Nå som Assassin's Creed Mirage har debutert, er alles øyne rettet mot det neste hovedspillet i den langvarige serien. Dette blir etter alt å dømme Assassin's Creed Codename Red, et spill som vil foregå i det føydale Japan. Ubisoft har vært ganske fåmælte om prosjektet, men Insider Gaming har nå publisert en rapport som sier at spillet vil ha en "moderne" historie som utspiller seg på 2090-tallet.

Det antas at det vil bli skapt et helt nytt utvalg av Abstergo-figurer til dette, og at dette "moderne" elementet også vil knytte an til det fremtidige Assassin's Creed Codename Hexe, når det til slutt ser ut til å debutere en gang etter Codename Red.

Ubisoft bruker utvilsomt denne endringen i "moderne" tidsperiode for å avhjelpe noen av de forvirrende narrative buene som har omgitt de moderne historiene om Desmond og Layla, men det ser ikke ut til å endre det faktum at vi har en annen forståelse av begrepet "moderne" enn Ubisoft.