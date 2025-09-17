Rykte: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake dropper moderne tid og legger til flere RPG-elementer

HQ

Den ennå ubekreftede nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag har fått enda et rykte lagt til i sin stadig voksende mølle, da det nå antas at spillet helt vil fjerne originalens moderne historie, og vil legge til RPG-elementer som er nærmere knyttet til den nye tidsalderen for Assassin's Creed-spill.

Ifølge det franske nettstedet Jeux Video Magazine (via TheGamer), vil AC IV-remaken tilsynelatende gi oss mer Edward Kenway-innhold, og erstatte den moderne historien (som var den første som ikke inneholdt Desmond Miles). Vi kan også forvente dypere RPG-elementer, med forskjellige deler av utstyr du kan utstyre Edward med, og et mindre koreografert kampsystem.

Kartet forblir angivelig stort sett det samme, med tettere øyer som legger til sideaktiviteter. Ifølge denne rapporten blir det også lagt til klipping av innhold, og du kan bevege deg mellom skipet og land uten at en klippescene kommer i veien.

Noen fans kommer til å være fornøyde med disse endringene, mens andre kanskje vil himle med øynene over at Ubisoft angivelig legger de nye RPG-systemene inn i et spill som aldri hadde dem. Vi må vente og se hvor mye av dette som er sant når Ubisoft bekrefter Assassin's Creed IV: Black Flag-remaken offisielt.