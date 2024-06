Rykte: Assassin's Creed og Rabbids kommer til XDefiant

HQ

Som du vet lanserte Ubisoft XDefiant veldig nylig, og for de som ikke vet det er det ikke ulikt Call of Duty. Det er gratis å spille, og det ser ut til at Ubisoft har mye planlagt for fremtidige oppdateringer med gjesteopptredener fra flere av deres andre store spillserier. Der ser i det minste ut til å være tilfelle ifølge en lekkasje fra X-bruker @AgainTx. Selvfølgelig er ingenting offisielt bekreftet, men det er likevel en indikasjon på hva som kommer.

Blant det som ser ut til å være i arbeid er ennå ikke navngitte snikmordere fra Assassin's Creed, GSG9-medlemmer fra Ghost Recon: Breakpoint, The Highwaymen fra Far Cry: New Dawn og deretter også Rabbids. Fra utseendet ser det ut til at alle disse vil dukke opp i XDefiant i forskjellige oppdateringer i løpet av de neste 12 månedene. Det er imidlertid verdt å påpeke at planene kan endres, så vi må bare vente og se hva som vises i løpet av de neste 12 månedene i XDefiant.

Har du spilt XDefiant ennå?