Rykte: Atlas Fallen kommer for Game Pass "snart"

En kjent lekkasje sier at Deck 13s og Focus Entertainments action-RPG vil bli utgitt for Microsofts abonnementstjeneste.

Salget har ikke gått så bra, men Deck 13 og Focus mener at det fortsatt er håp for spillet.

Atlas Fallen er ferdig utviklet og klar til lansering i august

den 4 juli 2023 klokken 19:26 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Utviklerne av Lords of the Fallen og The Surge er klare for å gi oss sandfylte kamper.