Rykte: Avatar: Frontiers of Pandora kan ikke installeres uten internett

HQ

Det er mindre enn 24 timer til lanseringen av Avatar: Frontiers of Pandora - Ubisoft og Massives storspill som ser ut til å kunne bli noe helt spesielt, i hvert fall rent teknisk. Tidlige rapporter tyder imidlertid på at spillet ikke lar seg installere uten en aktiv internettforbindelse, til tross for at det hovedsakelig er en enspilleropplevelse.

Problemet ble rapportert av en Reddit-bruker som mottok spillet i posten noen dager før tiden, men som ikke kom seg forbi hovedmenyen. Trist, og ikke særlig oppmuntrende for dem som fortsatt foretrekker å kjøpe fysiske kopier av spill.