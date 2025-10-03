Rykte: Avengers: Doomsday trailer kan komme senere i år

HQ

Det går nå rykter om at den første traileren for Avengers: Doomsday kan bli avduket tidligere enn fansen hadde forventet - til tross for at det fortsatt er over et år til filmens premiere. Ifølge Hollywood-insider Daniel Richtman planlegger Marvel å gi publikum en tidlig forsmak på sin neste store crossover når Avatar: Fire & Ash kommer på kino den 19. desember.

Etter sigende er hovedproduksjonen på Doomsday avsluttet. Selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid, kan dette bety at Marvel har nok filmmateriale til å lage en teaser og tilfredsstille noe av den økende nysgjerrigheten. Studioet har slitt med å gjenvinne momentum de siste årene, og Doomsday kan være den vitamininnsprøytningen de desperat trenger.

Rollelisten er intet mindre enn massiv, og bringer tilbake kjente fjes samtidig som den introduserer nye. Chris Hemsworth er tilbake som Thor, mens Vanessa Kirby stepper inn som Sue Storm. I tillegg får de selskap av blant andre Sebastian Stan, Letitia Wright, Anthony Mackie, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía og Ebon Moss-Bachrach. Men den mest omtalte rollebesetningen er selvfølgelig Robert Downey Jr. som denne gangen går inn i rollen som erkeskurken Victor von Doom.

Avengers: Doomsday Den nye filmen er planlagt å komme på kino 18. desember neste år, og forventningene kunne ikke vært høyere. For Marvel er ikke denne filmen bare nok en blockbuster - den kan være nøkkelen til å gjenoppbygge tilliten hos publikum.

Hva er dine håp og forventninger til Avengers: Doomsday?