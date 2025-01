Rykte: Avowed kan spilles i 30, 40 og 60 bilder per sekund

HQ

Mange ble skuffet i fjor høst da det ble bekreftet at Avowed skulle kjøres med 30 bilder per sekund. Selv om det er et enspiller-rollespill, er det mange spillere i dag som prioriterer høyere bildefrekvens fremfor grafisk fluff.

Senere sa Obsidian at ingenting er skrevet i stein og forklarte at de ser på mulighetene for å øke bildefrekvensen. Siden i går har flere medier mottatt gjennomgangskode for spillet fra Xbox, og nå rapporterer mange kilder - inkludert den velkjente innsideren eXtas1s - at spillet faktisk kan kjøres med 40 og 60 bilder per sekund.

Ifølge Xbox-influencer Parris på Bluesky vil anmeldelsesembargoen på Avowed bli opphevet 13. februar, og du vil selvfølgelig kunne lese hva vi synes om Avowed i vår anmeldelse.

Avowed er utgitt for både PC og Xbox og er inkludert i Game Pass.