Rykte: Back 4 Blood-oppfølger er under utvikling

HQ

Selv om det syntes å være enighet om at Back 4 Blood aldri ble den Left 4 Dead-oppfølgeren som mange hadde håpet på, er det likevel et svært underholdende zombiespill som sannsynligvis gjorde utvikleren Turtle Rock Studios veldig fornøyd.

Det nådde over ti millioner spillere året etter at det ble utgitt, men i fjor ble det kunngjort at støtten var over, og at utviklerne i stedet ville fokusere på sitt neste prosjekt. Og hva er det, tenker du kanskje?

Vel, MP1st har en ganske anstendig teori, nemlig Back 4 Blood 2. Det er kanskje det mest sannsynlige alternativet, og motion capture-skuespilleren Jesse Hutch har nå oppdatert CV-en sin med et spill han kaller Gobi 2, som utvikles av Turtle Rock Studios. Gobi er tilfeldigvis kodenavnet til det første Back 4 Blood (som du kan se via SteamDB), og dermed virker det svært sannsynlig at Gobi 2 er oppfølgeren til Gobi - altså Back 4 Blood 2.

Det er selvfølgelig ikke en bekreftelse, men hva synes du om dette funnet?