Rykte: Bad Boys for Life-regissører jobber på Ms. Marvel-serien

Det har tidligere gått rykter om at Bad Boys for Life-regissørene Adil El Arbi og Bilall Fallah har diskutert mulig filmprosjekter med Marvel Studios, og nå har enda et rykte begynt å svirre: Ifølge The Direct skal duoen regissere noen episoder av Ms. Marvel-serien hos Disney+. Disse opplysningene er dog ikke bekreftet, så ta dette med en klype salt.

TV-serien, som bygger på den polymorfiske Marvel-heltinnen Kamala Khan, utvikles av den britiske forfatteren og showrunneren Bisha K. Ali, som blant annet har utviklet nyversjonen av Four Weddings and a Funeral hos Hulu. Mer enn som så vet vi dessverre ikke om Disney-prosjektet.

Ser du frem til en TV-serie basert på Ms. Marvel?