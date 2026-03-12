Rykte: Både PlayStation 6 og Xbox Helix lanseres høsten 2027

HQ

Det begynner å føles som om vi har et ganske godt bilde av Xbox Helix, hva slags konsoll det er, og hva slags ytelse vi kan forvente. Utviklingssettene vil begynne å sendes ut neste år, noe som betyr at spillutviklingen sannsynligvis er i full gang.

Men hva med PlayStation 6? Vi har hørt rykter om det også, men ikke på langt nær i samme grad som med Helix. Det er imidlertid ingen tvil om at det er på vei. Betyr dette at Microsoft vil få et stort forsprang på Sony, akkurat som de gjorde med Xbox 360 kontra PlayStation 3, et trekk som nesten kostet Sony generasjonen?

Nei, ikke hvis vi skal tro en av internettets mest fremtredende maskinvareinnsidere. Vi snakker om KeplerL2, som skriver på NeoGAF at "Xbox og PS6 er fortsatt på sporet for høsten 2027." Han presiserer også at "samme" gjelder den ryktede bærbare PlayStation-enheten.

Kort sagt virker det mulig at vi er litt over et år unna lanseringen av PlayStation 6 og Xbox Helix, en generasjon der mye tyder på at Sony og Microsoft vil bevege seg bort fra nesten identisk maskinvare til fordel for distinkte alternativer med sine egne styrker og svakheter.

Håper du på nye konsoller neste år, og hvordan vil du oppsummere den generasjonen vi har hatt, med vekt på live-tjenester, færre store spill og et utpreget fokus på kjente spillfranchiser?