Rykte: Baldur's Gate 1 og 2 får remaker

HQ

Vi er allerede inne i den uken av året hvor alt er mulig - fra de største skuffelsene over det som mangler til de største gledene fra overraskelsene. Kanskje faller denne kunngjøringen mer i den sistnevnte kategorien.

Ifølge rapporter fra PC Gamer forbereder Wizards of the Coast nyinnspillinger av både Baldur's Gate 1 og Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, der den daværende sjefsdesigneren i Bioware, Kevin Martens, skal være involvert. Martens har vært en nøkkelfigur i utviklingen av fantasy-videospill fra den gang og frem til i dag. Etter å ha jobbet med Baldur's Gate 2 og Mass Effect, forlot han Bioware for å bli med i Blizzard, hvor han fungerte som ledende innholdsdesigner for Diablo III.

På et tidspunkt mellom da og nå kom Martens tilbake til Wizards of the Coast, hvor han tilsynelatende har støttet utviklingen av Exodus med Archetype Entertainment, og nå ser ut til å være spesielt fokusert på Baldur's Gate 2-remaken, ifølge kilden til utsalgsstedet. Det rapporteres også at Wizards of the Coasts planer innebærer å gi ut disse to fornyede titlene i forkant av en "uunngåelig" Baldur's Gate 4, nå uten Larian Studios, kanskje med sikte på en utgivelse nær premieren på Baldur's Gate 3 oppfølgerserien som for tiden er i produksjon på HBO.

Omfanget eller dybden av disse potensielle nyinnspillingene av Baldur's Gate og Baldur's Gate 2 er uklart, men det er usannsynlig at det endelige resultatet vil innebære å behandle dem på samme måte som den tredje delen, noe som vil kreve en titanisk innsats og budsjett for å konvertere de hundrevis eller tusenvis av timer til en moderne tittel. Det er imidlertid ikke usannsynlig at spillet vil bli en hybrid av sanntidsaction og turbasert kamp.

Ville du spilt remakes av Baldur's Gate 1 og 2?