Rykte: Baldur's Gate III kan bli utgitt på Switch 2

Etter suksessen til Switch 2 ser det ut til at spillutviklere står i kø for å gi ut sine titler til Nintendos nye konsoll. Ikke bare nye, men også eldre titler som tidligere ikke var tilgjengelige for Switch. Et av dem er kanskje det beste rollespillet de siste fem årene, Baldur's Gate III.

Det er i det minste det den vanligvis pålitelige innsideren NateTheHate hevder på sosiale medier:

"Har hørt noe om BG3 for SW2, men trenger mer bekreftelse på det før jeg kan dele."

Hvis Baldur's Gate III kommer til Switch 2, er det åpenbart gode nyheter. Dels fordi det er et jævlig bra spill, men også fordi en mus og berøringsskjerm kan gjøre underverker for spillbarheten (det er i utgangspunktet et PC-rollespill).

Hvorvidt utvikleren Larian, som sier de er ferdig med Baldur's Gate III, også er involvert i Switch 2 -versjonen gjenstår å se når/hvis den faktisk blir annonsert.