Rykte: Barry Keoghans Joker får sin egen TV-serie

Det har vel ikke gått noen hus forbi at TV-serien The Penguin har blitt en velfortjent kinosuksess, og nå venter millioner av fans verden over på å se avslutningen av den åttende og siste episoden mandag kveld.

Det har allerede vært snakk om at det kan komme flere serier basert på The Batman -universet, og nå melder den pålitelige filminsideren Jeff Sneider at Joker er neste i rekken. Karakteren ble spilt i The Batman av Barry Keoghan, som etter alt å dømme vil reprisere rollen i sin egen TV-serie, som skal utspille seg mellom The Batman: Part II og III.

Tanken er at han skal dukke opp i film nummer to, for å legge grunnlaget for TV-serien.

Vi vet ennå ikke hvem hovedskurken i The Batman: Part II blir, men det har vært spekulert i at det blir Joker. Men hvis Matt Reeves velger en lignende tilnærming som han gjorde med The Penguin, vil Joker sannsynligvis bare ha en mindre rolle i filmen, og deretter blomstre opp i sin egen serie.

Hva synes du om dette prosjektet, forutsatt at Sneider har rett?