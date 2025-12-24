Rykte: Bethesda får hjelp fra The Coalition til å forbedre spillmotoren sin

HQ

Da Starfield ble lansert, var det mange som reagerte på at spillmotoren Creation Engine ikke lenger var oppdatert, og at spesielt animasjoner og ansikter føltes noe utdaterte. Bethesda har imidlertid valgt å holde fast ved spillmotoren, som også forventes å bli brukt i The Elder Scrolls VI, til tross for at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (utviklet med Unreal Engine 5) viste hvor mye bedre den kunne ha vært.

Men kanskje er det håp tross alt. I den siste episoden av podcasten The Xbox Two avslører Windows Central-redaktør Jez Corden at Bethesda for øyeblikket får hjelp fra Microsofts uten tvil ledende spillgrafikkselskap, The Coalition og deres Advanced Technology Group. Målet er å forbedre Creation Engine med flere av funksjonene som tilbys i Unreal Engine 5, for å forbedre Bethesdas rollespill grafisk.

Vi har tidligere rapportert om den store Starfield oppdateringen som ryktes å ha premiere neste år, men tilsynelatende er tanken at denne også skal forbedre The Elder Scrolls VI og Fallout 5. Corden sier :

"Starfield får noe av en teknisk overhaling, og noen av disse tekniske overhalingene og forbedringene er også ting som kommer til å forme hvordan det neste Fallout spilles og hvordan det neste Elder Scrolls spilles."

Dette er selvfølgelig bare et rykte, men la oss krysse fingrene. Vi er alle klare for flottere rollespill, ikke sant?