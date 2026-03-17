Rykte: Bethesda overlater Fallout 5 til et annet studio mens de jobber med The Elder Scrolls VI
Ettersom det ser ut til at presset øker for et nytt Fallout, må Bethesda kanskje gi babyen sin til noen andre.
Hvis vi får Grand Theft Auto VI i år, ser det ut til at Bethesda nå vil ha det ultimate presset med å være ansvarlig for to av de mest etterlengtede spillene gjennom tidene. The Elder Scrolls VI og Fallout 5 er begge viktige for millioner av fans, men med arbeidet som fortsetter med det førstnevnte spillet, kan det gå mange år før vi ser det sistnevnte.
Ifølge tidligere Bethesda-utviklere ser det ut til at den potensielle ventetiden på Fallout 5 kan presse Bethesda til å oppsøke et annet studio for å lage spillet mens det jobber med TES VI. I en samtale med Kiwi Talkz sa den tidligere karakterartisten Jonah Lobe at han ikke ville bli overrasket om dette var tilfelle.
"Jeg ville ikke bli overrasket om Bethesda ga Fallout 5 til et annet studio fordi jeg tror de gjør mer og mer av det allerede," sa han. "Jeg føler at Elder Scrolls 6 forventningene er over skjermen her, og så de har virkelig hendene fulle med det."
Det ville absolutt være annerledes for et annet studio å håndtere utviklingen av en mainline-oppføring i en Bethesda-franchise. Andre utviklere har håndtert spinoffs før, og remastere også, men ettersom Bethesda bruker lengre tid på å lage spillene sine, og fansen skriker etter mer Fallout, kan det være den raskeste måten å levere det neste bidraget i serien på.