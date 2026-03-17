Rykte: Bethesda overlater Fallout 5 til et annet studio mens de jobber med The Elder Scrolls VI

Hvis vi får Grand Theft Auto VI i år, ser det ut til at Bethesda nå vil ha det ultimate presset med å være ansvarlig for to av de mest etterlengtede spillene gjennom tidene. The Elder Scrolls VI og Fallout 5 er begge viktige for millioner av fans, men med arbeidet som fortsetter med det førstnevnte spillet, kan det gå mange år før vi ser det sistnevnte.

Ifølge tidligere Bethesda-utviklere ser det ut til at den potensielle ventetiden på Fallout 5 kan presse Bethesda til å oppsøke et annet studio for å lage spillet mens det jobber med TES VI. I en samtale med Kiwi Talkz sa den tidligere karakterartisten Jonah Lobe at han ikke ville bli overrasket om dette var tilfelle.

"Jeg ville ikke bli overrasket om Bethesda ga Fallout 5 til et annet studio fordi jeg tror de gjør mer og mer av det allerede," sa han. "Jeg føler at Elder Scrolls 6 forventningene er over skjermen her, og så de har virkelig hendene fulle med det."

Det ville absolutt være annerledes for et annet studio å håndtere utviklingen av en mainline-oppføring i en Bethesda-franchise. Andre utviklere har håndtert spinoffs før, og remastere også, men ettersom Bethesda bruker lengre tid på å lage spillene sine, og fansen skriker etter mer Fallout, kan det være den raskeste måten å levere det neste bidraget i serien på.