Rykte: Bluepoint Games jobber med en helt ny franchise

I årevis har det gått rykter og spekulasjoner om hva Bluepoint Games jobber med. Vi vet allerede at de utvikler et originalt spill (tidligere har de hovedsakelig laget remastere og remakes), noe de gjentok igjen nå i sommer, men om det er et spill i en eksisterende franchise eller noe helt nytt gjenstår å se.

Nå har den anerkjente journalisten og innsideren Jeff Grubb kommentert historien på podcasten Game Mess Mornings, og han sier at det er snakk om en helt ny spillserie. Grubb legger også til at vi sannsynligvis kommer til å høre mer om dette prosjektet i 2025, noe vi selvsagt gleder oss til.

Bluepoint Games' nyeste titler er nyinnspillingen av Shadow of the Colossus fra 2018 og nyinnspillingen av Demon's Souls, som ble lansert med PlayStation 5 i 2020. Det betyr sannsynligvis at de har jobbet med sitt nye spill i minst fire år allerede, så forhåpentligvis er det en tittel som vil bli utgitt denne generasjonen.