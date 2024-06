Rykte: Borderlands 4 avsløres på Summer Game Fest

HQ

For nesten tre uker siden rapporterte Eirik at Take-Two vil vise frem en av sine "største og mest elskede" spillserier under Summer Game Fest på fredag (i morgen!), Noe som sannsynligvis betyr en av Borderlands, Bioshock, Civilization, Mafia eller Xcom.

Borderlands, Bioshock og Mafia er imidlertid de mest sannsynlige kandidatene, ettersom vi vet at spillene i hver av seriene har vært under utvikling i lang tid allerede - men hvilket blir det? Det har vært delte meninger om emnet, og de fleste ser ut til å tro på et nytt Mafia eller Borderlands, og nå har innsideren Kurakasis (via Exputer-forumet) kommet på banen og sagt at det er Borderlands 4.

Selv om det ikke er offisielt har Kurakasis hatt rett mange ganger før, men vi får vente og se om han har rett denne gangen også.