Rykte: Bully remastered kan være på trappene

Kan en Bully Remaster være på vei til moderne konsoller? Mange fans tror det, spesielt etter at den siste kvartalsvise inntjeningsrapporten fra Take-Two avslørte at selskapet for tiden planlegger eller utvikler totalt fire forskjellige remastere, alle planlagt for utgivelse de neste årene. Rapporten uttalte :

"Fire nye iterasjoner av tidligere utgitte titler."

To av disse er mest sannsynlig Grand Theft Auto IV - som har vært gjenstand for spekulasjoner i flere uker og til og med delvis bekreftet av innsidere - og Red Dead Redemption 2, som vi rapporterte så sent som i går ser ut til å komme til Switch 2.

At fansen lenge har håpet på at Bully skal komme tilbake i rampelyset, er ingen hemmelighet, og det er noe Rockstar og Take-Two utvilsomt er godt klar over. Bully har heller ikke vært tilgjengelig på Switch, noe som gjør det til en sterk kandidat for et comeback i form av en remaster. Alt er selvfølgelig ren spekulasjon foreløpig - men vi kan alltid håpe.

Ville du vært begeistret for en Bully-remaster?