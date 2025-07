Rykte: Cailee Spaeny blir med på rollelisten i Elden Ring filmen

HQ

Cailee Spaeny kan være aktuell for en rolle i Alex Garlands Elden Ring film. Alien: Romulus-stjernen har jobbet med Garland før, nemlig i hans 2024-film Civil War, og hun er tilsynelatende i samtaler om å jobbe med regissøren igjen.

Det er per bransjeinnsider Jeff Sneider, som rapporterte at Spaeny er i samtaler om en rolle i Elden Ring film. Det ble ikke avslørt hvem Spaeny skulle spille, men det er noen få viktige NPC-er fra spillet som kan skille seg ut. Melina, for eksempel, er sannsynligvis en rolle som Garland vil ha kastet raskt hvis hun skal være med i filmen.

Ellers kan karakterer som Roderika, Fia, Hyetta og flere bli spilt av Spaeny. Foreløpig vet vi veldig lite om Elden Ring -filmen, ettersom Alex Garland ikke har åpnet seg mye om den, bortsett fra å si at han har spilt spillet flere ganger. Det var også snakk om at Kit Connor - en annen Civil War-stjerne - skulle jobbe med Garland for å spille en nøkkelrolle.