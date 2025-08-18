Rykte: Call of Duty: Black Ops 7s siste kampanjeoppdrag er en flerspillerutvinningsopplevelse

HQ

Det ser ut til at Call of Duty: Black Ops 7 kan gå amok med kampanjefinalen, ettersom nye rykter peker på at det siste oppdraget ikke bare blir et stort filmatisk oppgjør for deg og dine samarbeidspartnere, men et massivt ekstraksjonsoppdrag for 32 spillere.

Dette ryktet kommer fra kilder som snakker med Insider Gaming, men det ser ut til at Call of Duty's siste oppdrag vil finne sted på Avalon, et kart som tidligere var planlagt for Battle Royale-modus. Det høres ut som om du må spille sammen med teamet ditt, fullføre mål og trekke ut.

Hvis du mislykkes på noen måte, ser det ut til at progresjonen din fra oppdraget vil gå tapt, som med andre ekstraksjonsskyttere. Tilsynelatende ble valget for dette oppdraget gjort for å vise full integrasjon med andre Black Ops 7-systemer. Enten du er på kampanje, flerspiller eller zombier, kan karakteren din og våpnene dine fortsatt tjene XP.

Det er selvfølgelig verdt å ta en klype salt med disse ryktene, da ingenting er bekreftet ennå. Vi kommer til å høre mer om Call of Duty: Black Ops 7 under Gamescom ONL i morgen.